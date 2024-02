Lohnt sich das wirklich, Schaeffler?

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 8,31 % ausgeschüttet, was über dem Branchendurchschnitt von 3,81 % liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt derzeit bei 6,82, was 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 18. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Schaeffler im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im gleichen Sektor eine Rendite von -5,75 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Schaeffler, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

