Lohnt sich das wirklich, Scape Technologies A/S?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz von Scape A-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,62 für den RSI7 und 54,14 für den RSI25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerteten Scape A- in den letzten zwei Wochen als neutral. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Scape A- als "Schlecht" bewertet, da er um 44,17 Prozent unter dem GD200 (0,18 EUR) liegt und um 16,25 Prozent unter dem GD50 (0,12 EUR).

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie Scape A-.