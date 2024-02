Lohnt sich das wirklich, SHS Holdings Ltd?

Derzeit wird die Aktie von Shs Neutralings Ltd anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,42, was bedeutet, dass die Börse 12,42 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 43 Prozent. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 0, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, und der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt ebenfalls 0, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Shs Neutralings Ltd neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Shs Neutralings Ltd im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,15 Prozent, was 3,86 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt im Sektor "Industrie" (-9,29 Prozent). In der Branche "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,47 Prozent, wobei Shs Neutralings Ltd aktuell 4,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.