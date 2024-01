Lohnt sich das wirklich, SFC Energy?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse von Sfc Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 55,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Sfc Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,02 keine Anzeichen von Überkauf oder Überverkauf. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Sfc Energy im letzten Jahr eine Rendite von -10,4 Prozent erzielt, was 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 7,79 Prozent, und Sfc Energy liegt aktuell 18,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Sfc Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sfc Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass Sfc Energy derzeit -2,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,95 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Sfc Energy daher in verschiedenen Bereichen Bewertungen von "Neutral" bis "Schlecht".

