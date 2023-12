Lohnt sich das wirklich, Ryan Specialty Holdings?

In den letzten zwei Wochen wurde Ryan Specialty von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Ryan Specialty wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Hingegen konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was auf ein vermehrtes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Ryan Specialty daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Ryan Specialty liegt bei 56,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 61,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ryan Specialty 3 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und kein Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Kursentwicklung von 15,59 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 49 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".