Lohnt sich das wirklich, Rocky Mountain Chocolate Factory?

Die Aktie von Rocky Mountain Chocolate Factory wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 33,4, was insgesamt 17 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Dieser beträgt 40,46. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf aufzeigt. Der aktuelle RSI-Wert für die Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie beträgt 43,48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Neutral". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse bezieht auch die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts mit ein, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,98 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,6 USD deutlich darunter (-7,63 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, ergibt sich ein Wert von 4,16 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10,58 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rocky Mountain Chocolate Factory eher neutral diskutiert, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Rocky Mountain Chocolate Factory auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.