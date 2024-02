Lohnt sich das wirklich, Rheinmetall?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Rheinmetall in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Anzahl der Beiträge zu Rheinmetall war deutlich geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht zeigt die Durchschnittsbewertung der letzten 200 Handelstage ein positives Bild, da der letzte Schlusskurs mit 328,5 EUR um +22,9 Prozent über dem Durchschnitt von 267,28 EUR liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 299,41 EUR eine positive Abweichung von +9,72 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie wird daher sowohl für die langfristige als auch für die kurzfristige Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) der Aktie. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI-Wert bei 45,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Rheinmetall eine Rendite von 1,31 % aus, was 1,81 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,12 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.