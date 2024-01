Lohnt sich das wirklich, Renault?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Renault derzeit bei 36,05 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 34,645 EUR erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -3,9 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 36,12 EUR, was einer Distanz von -4,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Renault somit die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in Bezug auf Renault in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Renault führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Renault liegt bei 75,23, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,67 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Renault bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten.