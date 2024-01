Lohnt sich das wirklich, Renault?

Der französische Automobilhersteller Renault wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um Anlegern eine fundierte Bewertung der Aktie zu bieten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault bei einem Wert von 4 liegt. Im Vergleich zur Branche "Automobile" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) zur technischen Analyse der Renault-Aktie zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überkaufte Situation, wodurch die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Renault-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf der Entfernung vom GD200 und dem GD50, was die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Renault-Aktie anhand fundamentaler, technischer und Anleger-Sentiment-Kriterien eine neutrale bis leicht negative Bewertung erhält.

