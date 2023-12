Lohnt sich das wirklich, Rectifier Technologies?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Rectifier auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Rectifier momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was dazu führt, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Rectifier daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Rectifier können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Rectifier in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rectifier von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rectifier derzeit bei 0,05 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,036 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -28 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist derzeit ein Niveau von 0,04 AUD auf, was für die Rectifier-Aktie eine aktuelle Differenz von -10 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt "Schlecht".