Lohnt sich das wirklich, Qinhuangdao Port?

Der Aktienkurs des Unternehmens Qinhuangdao Port hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite der Industriebranche liegt die Rendite von Qinhuangdao Port bei 27,9 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent aufweist, übertrifft Qinhuangdao Port diese mit 25,94 Prozent deutlich. Aufgrund dieser starken Kursentwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qinhuangdao Port derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur, mit einem Unterschied von 2,62 Prozentpunkten (5,51 % gegenüber 8,13 %). Aufgrund dieser großen Differenz wurde die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI von Qinhuangdao Port liegt bei 21,74, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Qinhuangdao Port war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Basierend darauf wurde die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.