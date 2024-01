Lohnt sich das wirklich, Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro?

Die Rushydro Pjsc hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,71, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Stromversorger" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rushydro Pjsc. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher bewerten wir das Sentiment als "Neutral". Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch rückläufig, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Rushydro Pjsc daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Rushydro Pjsc derzeit bei 0,84 RUB verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,759 RUB aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,64 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,77 RUB, was einer Differenz von -1,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Hinsichtlich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,49 Prozent erzielt hat, was 20,49 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent, sodass Rushydro Pjsc derzeit 20,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.