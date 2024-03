Lohnt sich das wirklich, Provident Bancorp?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Provident werden sowohl durch die Analysen der Bankhäuser als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Internetnutzer gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Provident wurde hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Es zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung bei Provident zeigte hingegen kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wurde der Aktie von Provident in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Provident von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Provident bei 9,57 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,37 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -2,09 Prozent zur Folge hatte. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergab einen Wert von -8,67 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem RSI von 75,79 wird die Provident mit "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf diesen Daten lautet daher "Schlecht".