Lohnt sich das wirklich, Progressive?

Der Aktienkurs von Progressive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,66 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +2,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,11 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Progressive um 10,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Dabei wurden neutrale Kommentare und Themen rund um Progressive gemessen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führte. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,17 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Progressive-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Progressive ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.