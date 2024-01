Lohnt sich das wirklich, PerkinElmer?

Die technische Analyse der Revvity-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 112,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 111,68 USD liegt, was einer Abweichung von -0,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 94,92 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +17,66 Prozent zum aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Revvity, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Aktie der Revvity wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Innerhalb eines Monats liegen jedoch 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie der Revvity liegt im Mittel bei 142,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 27,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Revvity die Einschätzung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,26 Prozent und liegt damit 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Revvity-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.