Lohnt sich das wirklich, Peloton Interactive?

Die Diskussionen rund um Peloton Interactive auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Im Gegensatz zu den positiven Meinungen der vergangenen Wochen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da sich positive und negative Meinungen ausgleichen. Die Aktie von Peloton Interactive wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Von Analysten wird die Peloton Interactive-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 16,46 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 145 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Peloton Interactive eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert beträgt 39,61, was eine Einstufung als "Neutral" entspricht. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Peloton Interactive lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Peloton Interactive ergibt.