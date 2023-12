Lohnt sich das wirklich, Orsted?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Orsted liegt bei 30,93, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,04 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in Orsted mit einer Dividendenrendite von 3,98% einen Mehrertrag von 0,04 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted bei 12,83, was über dem Branchendurchschnitt von 12,47 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Orsted aktuell bei 508,01 DKK verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 338,8 DKK, was einem Abstand von -33,31% entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 320,17 DKK, was einem positiven Signal von +5,82% entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.