Lohnt sich das wirklich, Orient Overseas?

Die Orient Overseas-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 108,24 HKD, was 12,53 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 121,8 HKD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 111,88 HKD liegt mit 8,87 Prozent darüber. Die Dividendenpolitik wird ebenfalls positiv bewertet, da die Dividende 22 beträgt, was 14,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet die Aktie eine Rendite von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was 25,1 Prozent über dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie 20,1 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Orient Overseas-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, der Dividendenpolitik, des Branchenvergleichs und des RSI.