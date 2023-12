Lohnt sich das wirklich, Novus Holdings?

Die Dividende von Novus zeigt ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,37 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" entspricht. Daher wurde die Dividendenpolitik von Novus von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novus liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 49, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Novus als unterbewertet, da das KGV mit 23,48 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von Novus in diesen Kategorien als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt wird die Aktie von Novus aufgrund der genannten Faktoren mit einem "Neutral" bewertet.