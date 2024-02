Lohnt sich das wirklich, Noronex?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien dienen als Maßstab für die Einschätzungen von Bankanalysten sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall von Noronex wurde die Aktie in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Intensität der Diskussion zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Noronex zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Noronex.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmungslage in den vergangenen Tagen als neutral wahrgenommen. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Noronex. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der Noronex-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,012 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend und führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Noronex liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau für die Noronex-Aktie.