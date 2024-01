Lohnt sich das wirklich, Nike?

Die technische Analyse von Nike-Aktien zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 103,77 USD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 110 USD, was einer Abweichung von -5,66 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Nike auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Nike beträgt 1,44 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,06) liegt. Daher erhält Nike eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt sich, dass Nike mit einer Rendite von -16,61 Prozent deutlich unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Nike mit 18,99 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.