Lohnt sich das wirklich, Nihon Enterprise?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Nihon Enterprise auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25 Punkte, was bedeutet, dass Nihon Enterprise momentan als überverkauft eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird Nihon Enterprise in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Tagen keine signifikante Veränderung festgestellt. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse erhält Nihon Enterprise eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Nihon Enterprise in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Einschätzung.