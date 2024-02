Alternaturals Inc Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Alternaturals hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,006 USD erreicht, was eine Abweichung von -40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -40 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Alternaturals auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Alternaturals führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 50 als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "Schlecht".