Lohnt sich das wirklich, Netlist?

Die Netlist-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,21 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,81 USD, was einem Unterschied von -18,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,74 USD wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+4,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Netlist also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Netlist als überbewertet angesehen, da das KGV mit 470 insgesamt 501 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (78,19). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung konnte eine erhöhte Aktivität bei der Aktie von Netlist beobachtet werden. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Netlist in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit einer Dividende von 0 % liegt Netlist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11569,62 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.