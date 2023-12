Lohnt sich das wirklich, Nanyang Topsec?

Die technische Analyse der Topsec-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,24 CNH verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 9,99 CNH lag, was einem Abstand von -2,44 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,65 CNH, was einer Differenz von +3,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Topsec-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 46,45 ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für Topsec basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Topsec-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen positiv und an sieben Tagen negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Topsec-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,59 Prozent erzielt, was 20,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 26,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.