Lohnt sich das wirklich, Nam Lee Pressed Metal Industries?

Der Aktienkurs von Nam Lee Pressed Metal Industries zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -17,91 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Bauprodukte-Branche liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten bei -3,97 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt von 13,94 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Nam Lee Pressed Metal Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,3 SGD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,275 SGD, was einen Abstand von -8,33 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,28 SGD, was einer Differenz von -1,79 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Nam Lee Pressed Metal Industries. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nam Lee Pressed Metal Industries beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,33 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.