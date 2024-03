Lohnt sich das wirklich, Moxian?

Die technische Analyse von Abits-Aktie deutet auf einen Abwärtstrend hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1 USD, während der Schlusskurs bei 0,726 USD liegt, was einer Abweichung von -27,4 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,726 USD liegt, was einer Abweichung von -22,77 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Abits-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 64,88 im neutralen Bereich und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung nach RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt waren. Es gab nur an zwei Tagen eine negative Diskussion, während an sieben Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Abits-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments und Buzz.