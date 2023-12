Lohnt sich das wirklich, Miyakoshi Holdings?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Miyakoshi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um die Aktie waren überwiegend neutral und führten daher zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Miyakoshi-Aktie. Der RSI7 beträgt 75,1, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,08 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt ein langfristig neutrales Stimmungsbild bei Investoren und Nutzern im Internet. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 968,54 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (1092 JPY) deutlich darüber liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 1164,28 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher auch auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für die Miyakoshi-Aktie.