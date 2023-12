Lohnt sich das wirklich, Minmetals Capital?

Der Aktienkurs von Minmetals Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -13,67 Prozent für Minmetals Capital entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Minmetals Capital 10,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein gemischtes Bild. In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an 12 Tagen von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder über positive noch über negative Themen Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Minmetals Capital aktuell 1. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

