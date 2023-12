Lohnt sich das wirklich, Metrics in BalanceV?

Die Anleger-Stimmung für Metrics Balance wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um Metrics Balance in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen kaum vorhanden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den Wert.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Metrics Balance weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Metrics Balance aktuell bei 0,24 EUR, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,17 EUR, was einem "+Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.