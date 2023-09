Lohnt sich das wirklich, Meridian Mining Societas Europaea?

Am 08.09.2023, 07:58 Uhr notiert die Aktie Meridian Mining Uk Societas an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 0.375 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Wie Meridian Mining Uk Societas derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Meridian Mining Uk Societas-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Meridian Mining Uk Societas liegt mit einem Wert von 81,48 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 11 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 91,23. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Meridian Mining Uk Societas-Aktie beträgt dieser aktuell 0,42 CAD. Der letzte Schlusskurs (0.375 CAD) liegt damit deutlich darunter (-10,71 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Meridian Mining Uk Societas somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (0,39 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Meridian Mining Uk Societas-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Meridian Mining Uk Societas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.