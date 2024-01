Lohnt sich das wirklich, Mercedes-Benz-Group?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Der Aktienkurs von Mercedes-Benz hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt nur um 2,62 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mercedes-Benz im Branchenvergleich eine Outperformance von +48,31 Prozent zeigt. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat das Unternehmen mit einer Rendite von 4,45 Prozent im letzten Jahr um 46,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt gelegen. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, das die technische Analyse liefert, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI von Mercedes-Benz liegt bei 88,67, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen mit einem Wert von 60,52 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Mercedes-Benz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen über Mercedes-Benz in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, die zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mercedes-Benz bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

