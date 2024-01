Lohnt sich das wirklich, McDonald's?

Mcdonald's Anlegerstimmung neutral, RSI und Dividende im Blickpunkt

In den letzten zwei Wochen wurde Mcdonald's von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Doch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Alles in allem lässt sich daher die Anlegerstimmung als "neutral" einstufen. Die Redaktion hat außerdem ein klares Kaufsignal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "gute" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "neutralen" Einstufung.

Die Dividendenrendite von Mcdonald's liegt bei 2,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als ein neutrales Investment bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 283,38 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 298,41 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +5,3 Prozent und wird somit als "gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 286,64 USD, was einer Abweichung von +4,11 Prozent entspricht und daher als "neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Mcdonald's daher mit einem "guten" Rating eingestuft.

