Lohnt sich das wirklich, Maximus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Maximus-RSI liegt bei 64,97, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 39,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Maximus.

Die Diskussionen über Maximus in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild ab. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist Maximus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,87 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Maximus-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Maximus auf Basis der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.