Lohnt sich das wirklich, Matex?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Matex. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der der vergangenen 200 Tage zeigen eine Distanz von -10 Prozent, was zu einer kurz- und langfristig schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 60 bzw. 64,29 und zeigt somit keine überkauften oder überverkauften Signale an. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von Matex im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,17 Prozent erzielt, was 43,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating.