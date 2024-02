Lohnt sich das wirklich, Maruwn?

Die technische Analyse zeigt, dass die Maruwn-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 251,67 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 270 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,28 Prozent. Auf der kurzfristigeren Basis des 50-Tage-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs von 270 JPY nahe dem Durchschnitt (+0,25 Prozent Abweichung). Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Zusammenfassend wird die Maruwn-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Maruwn-Aktie überwiegend neutral sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Maruwn-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 70,59, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 53,85 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung sich für Maruwn in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.