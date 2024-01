Lohnt sich das wirklich, Marathon Gold?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Marathon Gold war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun positive und drei negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch eher neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Marathon Gold daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Marathon Gold liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,77 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in Bezug auf Marathon Gold festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Marathon Gold auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 1,04 CAD, was einer Erwartung von 34,81 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Marathon Gold daher die Bewertung "Gut".