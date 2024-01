Lohnt sich das wirklich, Marathon Digital Holdings?

Die Bewertung von Marathon Digital-Aktien hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was auf eine trübere Stimmungslage bei den Anlegern hindeutet. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Analysten-Empfehlungen ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung, da 2 Kauf-, 2 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,08 USD, was auf einen erwarteten Kursrückgang von 61,22 Prozent hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marathon Digital-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung war zuletzt überwiegend positiv, mit vielen positiven Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Marathon Digital-Aktien, mit Anzeichen für eine schlechtere Stimmungslage bei den Anlegern, aber auch positiven Signalen aus dem Anleger-Sentiment.