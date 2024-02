Lohnt sich das wirklich, MTY Food?

Der Aktienkurs von Mty Food hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -5,96 Prozent verzeichnet, was mehr als 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erzielte eine mittlere Rendite von -1,22 Prozent, wobei Mty Food mit 4,74 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Mty Food vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating seitens institutioneller Analysten führt. Im letzten Monat wurden 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was die Aktie kurzfristig ebenfalls als "Neutral"-Titel einstuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 21,77 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 61,14 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Mty Food in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Mty Food ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mty Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 57,66 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 50,21 CAD 12,92 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (55,37 CAD) liegt der letzte Schlusskurs um 9,32 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mty Food-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.