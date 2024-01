Lohnt sich das wirklich, MDU?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Rendite von Mdu im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresleistung von Aktien aus dem Industriebereich bei -1,91 Prozent liegt, was mehr als 1384 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Multi-Dienstprogramme" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 2305,23 Prozent, wobei Mdu mit 2307,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die langfristige Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mdu eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mdu-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 20,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (19,39 USD) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt, dass auch hier der letzte Schlusskurs (19,08 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Mdu-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating bei der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Mdu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Daher ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gute" Bewertung.