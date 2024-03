Lohnt sich das wirklich, Lumen Technologies?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie von Lumen abgegeben. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 42,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein Niveau von 23,08, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Der RSI25 beträgt 31,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich der Aktie von Lumen war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell über dem 200-Tage-Durchschnittskurs liegt, was als positiv bewertet wird. Außerdem liegt der Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was ebenfalls positiv ist. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Lumen.