Lohnt sich das wirklich, Lecron Internet Media Industry?

Der Aktienkurs von Lecron Industrial Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,64 Prozent gefallen, was für Lecron Industrial Development eine Underperformance von -30,42 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -6,64 Prozent, und Lecron Industrial Development fiel um 30,42 Prozent unter diesen Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lecron Industrial Development mittlerweile auf 7,75 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,69 CNH erreicht hat, was einer Distanz zum GD200 von -13,68 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,81 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -1,76 Prozent als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lecron Industrial Development ist laut Stimmungsindikator überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Lecron Industrial Development. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lecron Industrial Development ergibt sich ein RSI7 von 34,35 Punkten und ein RSI25 von 53,13 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Lecron Industrial Development damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.