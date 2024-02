Lohnt sich das wirklich, Lattice Semiconductor?

Der Aktienkurs von Lattice Semiconductor erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 599,34 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3926,85 Prozent, wobei Lattice Semiconductor aktuell 3946,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben Lattice Semiconductor in den letzten zwölf Monaten mit 8 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Aktualisierte Analystenbewertungen liegen für den letzten Monat nicht vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 108,11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 49,8 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Lattice Semiconductor negativ bewertet werden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Lattice Semiconductor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Aktie von Lattice Semiconductor basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.