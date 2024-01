Lohnt sich das wirklich, Lanzhou Foci Pharmaceutical?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lanzhou Foci Pharmaceutical mit 0,51 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanzhou Foci Pharmaceutical liegt mit 44,37 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Lanzhou Foci Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,95 Prozent erzielt, was 6,59 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite bei 0,41 Prozent, und die Aktie übertrifft diesen Wert um 4,54 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.