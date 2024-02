Lohnt sich das wirklich, Kycom Holdings?

Die technische Analyse der Kycom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 528,94 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 574 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,52 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 560,82 JPY, was einer Abweichung von +2,35 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kycom für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Kycom werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kycom bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kycom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der Kycom-Aktie in den vergangenen zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" erlaubt.

Zur Abschätzung, ob die Kycom-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,22 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 40, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Kycom eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.