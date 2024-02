Lohnt sich das wirklich, Krones?

Der Aktienkurs von Krones hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Krones im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,18 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent im letzten Jahr, und Krones lag 1,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund einer ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bezüglich fundamentaler Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Krones derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,5 Prozentpunkte (1,62 % gegenüber 3,12 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Krones in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Krones in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Schlecht" bewertet.