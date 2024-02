Lohnt sich das wirklich, Kraig Biocraft Laboratories?

Die Kraig Biocraft Laboratories-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,05 USD, was einem Anstieg um 25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kraig Biocraft Laboratories-Aktie beträgt 33, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kraig Biocraft Laboratories mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8342,86. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wurde jedoch zuletzt von verstärkt negativen Themen über das Unternehmen Kraig Biocraft Laboratories dominiert. Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Kraig Biocraft Laboratories-Aktie aus technischer und sozialer Sicht.