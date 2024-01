Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 0 Prozent, während Koninklijke ANeutral Delhaize aktuell 24,19 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke ANeutral Delhaize mit 2,87 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (0 %) auf. Die Differenz beträgt 2,87 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 29,1 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,595 EUR liegt, was eine Abweichung von -12,04 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "schlecht". Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 26,55 EUR und dem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-3,6 Prozent) ergibt sich jedoch eine Bewertung von "neutral". Somit erhält das Unternehmen insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Koninklijke ANeutral Delhaize mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 0 liegt der genaue Abstand aktuell bei 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "neutral" Bewertung.