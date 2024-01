Lohnt sich das wirklich, Kellogg?

Kellanova: Eine Analyse der fundamentalen und technischen Indikatoren zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,35, was einen Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,13 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Kellanova. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Kellanova unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kellanova aktuell 4, was eine positive Differenz von +0,06 Prozent zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" ergibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Kellanova sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 47,42 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 46 liegt.

Zusammenfassend kann Kellanova aufgrund der fundamentalen und technischen Indikatoren als "Neutral" bewertet werden.

