Lohnt sich das wirklich, Kangda Environmental?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Kangda Environmental beträgt der RSI 30,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,23 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Versorgungsunternehmen liegt die Rendite von Kangda Environmental bei -54,31 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,02 Prozent, wobei Kangda Environmental ebenfalls mit 36,29 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Kangda Environmental. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Kangda Environmental als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,49 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 11,22 im Segment "Wasserversorgung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".